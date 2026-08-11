مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية الظهور الأول للنجم محمد صلاح بقميص فريق طرابزون سبور، بعدما أصبح اللاعب حديث المتابعين مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027.

ويستعد طرابزون سبور لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد عندما يواجه قاسم باشا يوم السبت 15 أغسطس، في مواجهة تحظى باهتمام كبير، خاصة مع انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفحة جديدة لصلاح في تركيا

وكان محمد صلاح قد انضم رسميًا إلى طرابزون سبور يوم الخميس الماضي، ووقع عقدًا يمتد لمدة عامين، في خطوة مثيرة للاهتمام في مسيرته الاحترافية.

يتضمن عقد صلاح مع طرابزون راتباً سنوياً قدره 10 ملايين يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، فضلاً عن حوافز مرتبطة بالأداء.

كما يستعد طرابزون سبور لطرح حزمة خاصة من المنتجات الرسمية تحمل اسم محمد صلاح، في خطوة تهدف إلى زيادة العوائد التجارية.

وبموجب العقد، سيحصل قائد منتخب مصر على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تُطرح باسمه، بينما بلغت عمولة وكيل أعماله 5% وفق التفاصيل المعلنة.

وتترقب الجماهير موعد المشاركة الأولى للاعب المصري مع فريقه الجديد، إلا أن موقفه من خوض المباراة الافتتاحية لا يزال غير محسوم بشكل كامل.

وكان المدير الفني لفريق طرابزون سبور، فاتح تيكي، قد أثار حالة من الغموض بشأن إمكانية الاعتماد على صلاح أمام قاسم باشا، وهو ما جعل الجماهير تنتظر القرار النهائي للجهاز الفني خلال الأيام المقبلة.

قناة عربية تنقل مباراة صلاح

بعيدًا عن الجدل الخاص بمشاركة محمد صلاح، ظهرت مفاجأة أخرى تتعلق بالبث التلفزيوني للمباراة، بعدما أعلنت شبكة "بي إن سبورت" إدراج مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا ضمن جدول مبارياتها يوم السبت المقبل.

ووفقًا لما أعلنه جدول البث، ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD2، ما يتيح للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المواجهة المرتقبة، حال مشاركة النجم المصري.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لجماهير محمد صلاح، التي تنتظر معرفة ما إذا كان اللاعب سيظهر للمرة الأولى بقميص طرابزون سبور في منافسات الدوري التركي، أم سيؤجل ظهوره الرسمي إلى مباراة أخرى.

وتتزايد حالة الترقب مع اقتراب موعد اللقاء، خصوصًا أن مشاركة صلاح ستمنح المباراة اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا أكبر، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري.