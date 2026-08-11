أحمد شوبير: إمام عاشور يعيش أفضل فتراته.. ومش كل الناس محمد صلاح

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستقبل إمام عاشور وإمكانية خوض اللاعب تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن نجم الأهلي يعيش حاليًا واحدة من أفضل فتراته الكروية.

وقال شوبير: «إمام عاشور بلا شك يعيش أفضل فتراته الكروية، وتألق بشكل غير عادي في كأس العالم».

وأضاف: «اللاعب مش في إيده شيء غير إنه يلعب ويتمرن، والاحتراف ده رزق من عند ربنا، ومش معنى إن الأهلي قالك لأ على الاحتراف يبقى واقف ضدك».

وتابع: «في لاعيبة احترفت والدنيا مضحكتش ليها، مش كل الناس محمد صلاح»، مشددًا على أن قرار الاحتراف لا يضمن بالضرورة نجاح اللاعب، وأن لكل تجربة ظروفها الخاصة