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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الأهلي يغلق باب رحيل إمام عاشور خلال الانتقالات الحالية

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار النادي الأهلي بعدم مناقشة أي عروض احتراف تصل إلى إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«الأهلي يقرر عدم مناقشة أي عروض لإمام عاشور في فترة الانتقالات الحالية من أجل استقرار الفريق».

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من بيع إمام عاشور بعد تلقيه عرض من كونيا سبور التركي الذي وعده باستقباله بشكل أفضل من استقبال طرابزون لمحمد صلاح.

وأضاف شوبير في تصريحات إعلامية: الأهلي لن يفرط في أي لاعب أساسي من صفوف الفريق خصوصا الخماسي إمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم إلا في حال وصل عرض خيالي.

وواصل : الأهلي أعلن سياسته الجديدة تجاه اللاعبين ومتمسك بكل نجوم الفريق وأعلم أنه طلب 30 مليون دولار مقابل رحيل أحد اللاعبين وهو العرض الذي لا يرفض والحالة الوحيدة لرحيل أي لاعب من الأهلي.


وواصل : رفض النادي لاحتراف اللاعبين ليس معناه أن النادي يقف ضد اللاعب ، هناك لاعبين أحترفوا وفشلوا وليس الكل محمد صلاح قد تحترف ولكن لا تنجح مثل محمد عبدالمنعم الذي أصيب ولم يشارك في الموسم الماضي مع نيس.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: إمام عاشور مستمر مع الأهلي ولا يوجد نيه للتفريط فيه حاليا لان كل العروض ضعيفة والنادي لن يوافق على رحيل أي نجم.

خالد الغندور النادي الأهلي إمام عاشور الأهلي محمد عبدالمنعم محمد صلاح

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