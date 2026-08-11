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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: 450 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية بلغ نحو 450 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أن المبادرة تعد مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف إحداث نقلة حقيقية في القرى المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والخدمات الحكومية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في استكمال المشروعات التي تم البدء فيها ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب العمل على المرحلة الجديدة، لافتًا إلى أن الهدف ليس فقط تنفيذ مشروعات إنشائية، وإنما ضمان استفادة المواطنين منها وتحقيق تأثير ملموس على حياتهم اليومية.

وقال إن حجم الإنفاق على «حياة كريمة» يعكس أهمية المشروع بالنسبة للدولة، باعتباره أحد أهم محاور التنمية وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي

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