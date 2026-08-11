أيمن رجب: إمام عاشور قادر على النجاح في أي مكان.. والأهلي لن يستطيع تعويضه

أشاد أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق، بإمكانيات إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا قدرة اللاعب على النجاح فقي أي مكان حال الاحتراف الخارجي.

وقال أيمن رجب، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور لاعب مميز وإضافة قوية للنادي الأهلي»، مضيفًا أن اللاعب قادر على النجاح حال انتقاله لصفوف نادي كونيا سبور التركي، وقيمته ظهرت في الفترة وهو قادر على النجاح أيضًا في أي مكان يذهب إليه.

وأشار رجب إلى أن الأهلي غير قادر على تعويض إمام عاشور حال رحيله عن صفوف الفريق.

وأكد رجب أن نادي طرابزون سبور التركي استفاد من انضمام محمد صلاح لصفوف الفريق بشكل كبير، لافتًا إلى أن محمد صلاح فتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلى الدوري التركي.