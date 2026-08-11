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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال يتحرك ضد حملات التنمر والتشهير برموز القوة الناعمة المصرية

ياسر جلال
ياسر جلال
يمنى عبد الظاهر

تقدم النائب والفنان ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمذكرة إحاطة إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الإعلام، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بتصاعد حملات الإساءة والتشهير والتنمر التي تطال عددًا من رموز القوة الناعمة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ياسر جلال إلى أن الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد في تشكيل الرأي العام، صاحبه ظهور بعض الممارسات التي تتخطى حدود النقد وحرية التعبير، لتصل إلى التجريح والإساءة والتشهير بالشخصيات العامة ورموز المجتمع.

وطالب بضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بما يضمن الحفاظ على حرية التعبير، وفي الوقت نفسه التصدي للتجاوزات التي تستهدف الشخصيات العامة دون مبرر


وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تداول محتوى يتضمن إساءات بحق عدد من الفنانين، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير وحق النقد الموضوعي، إلا أنه يرى ضرورة التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها جزءًا من ظاهرة أوسع تمس رموز القوة الناعمة المصرية.

وأوضح ياسر جلال أن الفن والثقافة والإعلام والرياضة والإبداع تمثل ركائز أساسية للقوة الناعمة المصرية، ولعبت على مدار عقود دورًا بارزًا في تشكيل وجدان المنطقة وتعزيز حضور مصر ومكانتها عربيا ودوليا.

وشدد على أن حماية رموز القوة الناعمة لا تعني منع النقد أو تقييد حرية الاختلاف، وإنما تستهدف مواجهة التجاوزات التي تتحول من مجرد رأي إلى سب أو تنمر أو تشهير أو اعتداء على الكرامة والسمعة، وفقا لما ينظمه القانون.

وطالب النائب بفحص الواقعة التي أشار إليها في المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، كما أرفق نموذجًا لما وصفه بأنه أحد أنماط الإساءة والتجاوز التي يتعرض لها الفنانون ورموز القوة الناعمة المصرية.

ودعا ياسر جلال إلى دراسة ظاهرة الإساءة والتشهير التي تستهدف رموز المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووضع آليات أكثر فاعلية لرصد المحتوى المخالف للقانون والتعامل معه، إلى جانب تعزيز الوعي بالمسؤولية الرقمية والتمييز بين النقد الموضوعي والإساءة والتشهير.

واختتم ياسر جلال مذكرته بالتأكيد على أن الحفاظ على القوة الناعمة المصرية لا يتعلق بالدفاع عن أشخاص بعينهم، وإنما بحماية رصيد وطني وثقافي صنعته أجيال وأسهم في تشكيل صورة مصر ومكانتها وتأثيرها في العالم، مطالبا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيدًا لبحث الأمر بشكل مؤسسي مع الجهات المعنية ووضع آليات فاعلة لحماية رموز القوة الناعمة المصرية.

النائب والفنان ياسر جلال ياسر جلال الكاتب الصحفي ضياء رشوان والمهندس خالد عبد العزيز

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