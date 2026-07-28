ياسر جلال لـ لما جبريل: معرفش جابوا منين إني باخد 47 مليون جنيه

كشف الفنان ياسر جلال حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن حصوله على أجر يصل إلى 47 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة.



وقال ياسر جلال خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل بفقرتها ببرنامج "الحكاية" على إم بي سي مصر، إن كثيرًا من نجوم الزمن الجميل، رغم نجوميتهم الكبيرة والأجور التي كانوا يحصلون عليها، انتهت حياتهم في ظروف مادية صعبة، وبعضهم لم يكن يملك حتى تكاليف العلاج، مشيرًا إلى أن حياة الفنان تفرض عليه مصروفات كبيرة للحفاظ على صورته ونجوميته.

وأضاف: “الناس فاكرة إن الفنان بيقبض أجر ويشيله، لكن الحقيقة إن الشغلانة دي ليها مصاريف كتير جدًا. الفنان لازم يحافظ على شكله ولبسه، وفي نجوم زمان كانوا بيسافروا أوروبا مخصوص عشان يشتروا هدومهم ويظهروا بأفضل صورة، لأن ده جزء من نجاحهم واستمرار نجوميتهم.”

وتابع: “أنا باخد أجري وبعيش بيه طول السنة، لأن عندي التزامات ومصاريف كتير، وبحافظ على شكلي وحياتي، والفلوس في الآخر بتتصرف. ولو بطلت شغل هيجي وقت أكبر فيه ومش هقدر أشتغل، ومفيش مجال إنك تشيل فلوس للزمن لأن أغلب الدخل بيروح على متطلبات الشغل.”