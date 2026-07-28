برلمانية: توجيهات الرئيس ورؤية الحكومة لتطوير التعليم ترسم مستقبل قائم على المهارات والجدارات

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم، مؤكدة أن ما طرح خلال الاجتماع يعكس جدية الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وأكدت صبورة السيد في تصريحات خاصة أن التحول من الاعتماد على الشهادات إلى بناء الجدارات والمهارات يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع المتغيرات العالمية، ويُسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

التوسع في البرامج الدراسية الحديثة

وأضافت أن التوسع في البرامج الدراسية الحديثة، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتحديث التخصصات الجامعية بصورة مستمرة، من شأنه تعزيز تنافسية الجامعات المصرية ورفع مكانتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

كما ثمّنت عضو مجلس النواب اهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفني، والتوسع في التدريب العملي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتواكب متطلبات الثورة الصناعية والتحول الرقمي.