خبير : حالة من الفوضى تسيطر على المشهد العسكري بين واشنطن وطهران

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على آخر مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية.



وقال كبير في حواره على قناة “ الحياة”"، :" حالة من الفوضى تسيطر على المشهد العسكري بين واشنطن وطهران ".

وتابع "المواجهات العسكرية اشتعلت مرة اخرى بين واشنطن وطهران ولم ينجح مسار الدبلوماسية حتى الآن ".

وأكمل أسامة كبير :" من مصلحة ترامب أن يدخل انتخابات التجديد النصفي مع تواجد نوع من التوتر العسكري مع إيران كي يضمن بقاء الحزب الجمهوري ".

ولفت أسامة كبير :" جبل الفأس في إيران يعتبر منطقة تخزين أجهزة الطرد المستخدمة في تخصيب اليورانيوم ".