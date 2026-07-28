زيارة نتنياهو إلى واشنطن لاختبار التفاهم مع ترامب حول إيران.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى حوارًا مع شبكة "فوكس نيوز"، أدلى خلاله بعدة تصريحات ليست جديدة في الحقيقة، وإنما تُعد تكرارًا لما كان يردده بالأمس بشأن المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن هناك عملية تفاوضية جيدة للغاية تجري حاليًا، وكان قد وصفها بالأمس بأنها "ودية" إلى حد كبير.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب قال إنه لا يريد تدمير ما تبقى من إيران، وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق، معتبرًا أن ذلك أفضل من تدمير ما تبقى من البلاد، في إشارة إلى إيران.

أكد أن ترامب أضاف أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير الجسور، كما يمكنها استهداف محطات الطاقة في المرحلة المقبلة، لكنها تحاول تجنب ذلك، موضحا أنه يمنح في الوقت الحالي فرصة للعملية التفاوضية، وكذلك للرسائل غير المباشرة ومبادرات الوسطاء، لكنه شدد على أن هذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن النافذة المتاحة أمامها قصيرة للغاية، وعلى الإيرانيين أن يتخذوا قرارهم.