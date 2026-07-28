بإطلالة صيفية ساحرة .. كارولين عزمي تشوق جمهورها لمسرحية الساحل الشرير

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديداً أطلت فيه بإطلالة صيفية مبهجة ومميزة من شاطئ البحر.

إطلالة صيفية لافتة

أطلت كارولين في الفيديو بفستان صيفي أنيق باللون الأصفر المشرق، واعتمدت أغطية رأس متناسقة (شبكية باللون الأبيض)، مع تسريحة شعر منسدلة بأسلوب ناعم وبسيط يتناسب مع أجواء البحر والمصيف، مقترنة بأغنية "الألوان" للهضبة عمرو دياب.

تشويق للعمل المسرحي

ولم تكتفِ كارولين بنشر إطلالتها البحرية، بل استغلت ظهورها لترويج أحدث أعمالها المسرحية، حيث كتبت معلقة على الفيديو:"مستنياكوا في مسرحية الساحل الشرير".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع ظهور كارولين عزمي، معربين عن إعجابهم بأنوثتها وأناقتها الصيفية المتجددة، ومبدين حماسهم لمشاهدتها في عرضها المسرحي الجديد.