حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكفاءة النظافة وإنارة طريق 21 بالشوبك الشرقي في الصف | صور

نفذت الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي التابعة لمركز ومدينة الصف في محافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال الإنارة، وذلك على طريق 21 وطريق مدخل الاستيراد الواقعين في نطاق الوحدة المحلية.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقاد الحملة عمر الدريملي رئيس الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، وبحضور الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مدينة الصف، وقد شملت الحملة إزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة على جانبي الطريق، والتي كانت تعوق حركة المرور وتتسبب في تكدس السيارات، بالإضافة إلى رفع المخلفات والقمامة المتراكمة وتسوية الطريق لضمان سيولة الحركة، كما تمت مراجعة أعمدة الإنارة على طول الطريقين لزيادة معدلات الأمان الليلي.

وأكد عمر الدريملي أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير مداخل القرى والطرق الرئيسية بالوحدة المحلية، مشدداً على استمرار الحملات الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم التعدي على الطريق العام والحفاظ على السيولة المرورية.

من جانبه، أشاد الدكتور فرج عبد العاطي بجهود الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، موضحاً أن الاهتمام بطرق 21 ومدخل الاستيراد يأتي نظراً لأهميتهما الحيوية كشريانين رئيسيين يربطان بين عدد من القرى والمناطق الصناعية، مضيفا أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملفات النظافة والإنارة ورفع الإشغالات، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، لافتاً إلى استمرار دعم مدينة الصف بكافة الإمكانيات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.