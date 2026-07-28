لما جبريل عن استبعاد ناشئي الاتحاد السكندري: لا للعنصرية ولا للتمييز في مصر

علقت الإعلامية لما جبريل على استبعاد الناشئ مكاري يونان من نادي الاتحاد السكندري بسبب ديانته، وذلك بعد إثارة جدلا واسعًا الفترة الماضية، قائلة: لا للعنصرية ولا للتمييز في مصر.. بقالنا كام يوم بنتابع اللي حصل مع اللاعب الناشئ مكاري يونان في اختبارات نادي الاتحاد السكندري، وقصة استبعاده بسبب اسمه. والحقيقة إن وزارة الشباب والرياضة اتحركت بسرعة، وفتحت تحقيق، ولما ثبتت المخالفة اتعاقب المدرب، ودي خطوة مهمة.

وأضافت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي: "بس الأهم من العقوبة إننا نضمن إن اللي حصل ده ميتكررش. يعني ليه ميبقاش فيه خط ساخن أو منصة شكاوى سريعة تابعة للوزارة لأي حد يتعرض لموقف زي ده؟ أو حتى نطبق نظام الأرقام بدل الأسماء في الاختبارات، بحيث المدرب يقيم اللاعب برقمه وبس، من غير ما يعرف اسمه أو ديانته، وساعتها اللي هيحكم هي الموهبة وبس".

وأشارت لما جبريل: "ولفت نظري كمان إن حزب الإصلاح والتنمية أعلن إنه هيتقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ودي خطوة لو اتنفذت هتبقى مهمة عشان يبقى فيه جهة تستقبل الشكاوى وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص".

واستكملت: "مينفعش نبقى اتضايقنا من اللي حصل لنا بسبب العنصرية في البطولات الدولية، ونسيبها تدخل ملاعبنا. والعنصرية مش بس دين.. دي ممكن تبقى بسبب الاسم، أو الشكل، أو ابن مين، أو ولد ولا بنت، أو غني ولا فقير".

واختتمت: "وبالمناسبة.. الكورة طول عمرها لعبة الناس كلها، من أول الولد الغلبان لحد الملوك. فبالمرة وإحنا بنتكلم عن تكافؤ الفرص، نبص كمان على المواهب اللي ظروفها المادية مش مساعداها تدخل مدارس كورة أسعارها بقت بآلاف الجنيهات. يمكن فيهم نجوم كبار، لكن الفرصة لسه مجاتلهمش".