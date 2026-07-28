قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي بعد لقائه مع ترامب: ناقشنا تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لنظام باتريوت
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 مساء اليوم .. ترقبوها على صدى البلد
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكفاءة النظافة وإنارة طريق 21 بالشوبك الشرقي في الصف | صور
إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش
حاول تقبيلي وهددنى بطردى من العمل .. مفاجآت جديدة عن صاحب بيت فاطم
سوريا على طاولة البيت الأبيض .. نتنياهو يتمسك بالبقاء وترامب يبحث عن تسويات إقليمية
ترامب: لدينا الآن موقف قوي جدا تجاه إيران
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. تحذير عاجل
"لسة ماظهرتش"..التعليم تحذر من تداول رابط مفبرك لـ نتيجة الثانوية العامة 2026
لتعظيم الاستفادة من المنح والقروض.. مدبولي يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات
ظروف أسرية .. شاهد يروي تفاصيل مواقعة صديقته بالإكراه في بيت فاطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لما جبريل عن استبعاد ناشئي الاتحاد السكندري: لا للعنصرية ولا للتمييز في مصر

لما جبريل
لما جبريل
شيماء جمال

علقت الإعلامية لما جبريل على استبعاد الناشئ مكاري يونان من نادي الاتحاد السكندري بسبب ديانته، وذلك بعد إثارة جدلا واسعًا الفترة الماضية، قائلة: لا للعنصرية ولا للتمييز في مصر.. بقالنا كام يوم بنتابع اللي حصل مع اللاعب الناشئ مكاري يونان في اختبارات نادي الاتحاد السكندري، وقصة استبعاده بسبب اسمه. والحقيقة إن وزارة الشباب والرياضة اتحركت بسرعة، وفتحت تحقيق، ولما ثبتت المخالفة اتعاقب المدرب، ودي خطوة مهمة.

وأضافت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي: "بس الأهم من العقوبة إننا نضمن إن اللي حصل ده ميتكررش. يعني ليه ميبقاش فيه خط ساخن أو منصة شكاوى سريعة تابعة للوزارة لأي حد يتعرض لموقف زي ده؟ أو حتى نطبق نظام الأرقام بدل الأسماء في الاختبارات، بحيث المدرب يقيم اللاعب برقمه وبس، من غير ما يعرف اسمه أو ديانته، وساعتها اللي هيحكم هي الموهبة وبس".

وأشارت لما جبريل: "ولفت نظري كمان إن حزب الإصلاح والتنمية أعلن إنه هيتقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ودي خطوة لو اتنفذت هتبقى مهمة عشان يبقى فيه جهة تستقبل الشكاوى وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص".

واستكملت: "مينفعش نبقى اتضايقنا من اللي حصل لنا بسبب العنصرية في البطولات الدولية، ونسيبها تدخل ملاعبنا. والعنصرية مش بس دين.. دي ممكن تبقى بسبب الاسم، أو الشكل، أو ابن مين، أو ولد ولا بنت، أو غني ولا فقير".

واختتمت: "وبالمناسبة.. الكورة طول عمرها لعبة الناس كلها، من أول الولد الغلبان لحد الملوك. فبالمرة وإحنا بنتكلم عن تكافؤ الفرص، نبص كمان على المواهب اللي ظروفها المادية مش مساعداها تدخل مدارس كورة أسعارها بقت بآلاف الجنيهات. يمكن فيهم نجوم كبار، لكن الفرصة لسه مجاتلهمش".

لما جبريل مصر الاتحاد السكندري مكاري يونان وزارة الشباب والرياضة الحكاية عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

بالصور

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد