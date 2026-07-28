سعر الريال السعودي اليوم في البنوك يواصل التراجع.. إلى أين وصل قبل نهاية التعاملات

واصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، تراجعه أمام الجنيه المصري بعد موجة من التحركات التي شهدتها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، لتتفاوت أسعار الريال بين البنوك، بينما سجل أعلى سعر للشراء نحو 13.458 جنيه، في حين بلغ أعلى سعر للبيع نحو 13.602 جنيه.

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف والمواطنون الراغبون في تدبير العملة السعودية، خاصة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، تحركات سعر الريال خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى استمرار التراجع وإمكانية وصوله إلى مستويات أقل خلال الأيام المقبلة.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.458 جنيه للشراء، و13.495 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.441 جنيه للشراء، و13.478 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.440 جنيه للشراء، و13.465 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي في QNB الأهلي نحو 13.438 جنيه للشراء، و13.466 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.428 جنيه للشراء، و13.466 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.417 جنيه للشراء، و13.479 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.417 جنيه للشراء، و13.479 جنيه للبيع.

بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 13.403 جنيه للشراء، و13.466 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.398 جنيه للشراء، و13.487 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.378 جنيه للشراء، و13.466 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.370 جنيه للشراء، و13.470 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK نحو 13.306 جنيه للشراء، و13.602 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.117 جنيه للشراء، و13.479 جنيه للبيع.

وتواصل أسعار الريال السعودي تحركاتها في البنوك المصرية، وسط متابعة لحظية لمستجدات سوق الصرف، مع استمرار ترقب المتعاملين لما ستشهده العملة السعودية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.