قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات .. مصادر تكشف موعد حسم إعارة مهاجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا
استعد للتقديم.. أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
خطوة مهمة .. إشهار نادٍ جديد لجامعة المنوفية | صور
الحكومة : استكمال المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة الإلكترونية لقاعدة بيانات المشروعات
شاهد سيارة بوجاتي ميسترال الخارقة بسعر 9.5 مليون دولار
زيلينسكي بعد لقائه مع ترامب: ناقشنا تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لنظام باتريوت
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 مساء اليوم .. ترقبوها على صدى البلد
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكفاءة النظافة وإنارة طريق 21 بالشوبك الشرقي في الصف | صور
إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش
حاول تقبيلي وهددنى بطردى من العمل .. مفاجآت جديدة عن صاحب بيت فاطم
سوريا على طاولة البيت الأبيض .. نتنياهو يتمسك بالبقاء وترامب يبحث عن تسويات إقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد سيارة بوجاتي ميسترال الخارقة بسعر 9.5 مليون دولار

بوجاتي
بوجاتي
عزة عاطف

تستعد دار المزادات العالمية (RM Sotheby's) لإقامة مزاد مرتقب خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات لبيع سيارة "بوجاتي ميسترال" موديل عام 2025. 

وتستمد هذه السيارة المكشوفة استثنائيتها من كونها آخر طراز إنتاجي يحمل محرك بوجاتي الأسطوري المكون من 16 أسطوانة على شكل حرف W سعة 8.0 لتر والمزود بـ 4 شواحن توربينية، قبل التحول الكامل لنظم الدفع الهجينة والكهربائية المستقبلية.

القيمة السوقية والمواصفات الخارجة عن المألوف

قُدر سعر السيارة قبل انطلاق المزاد الرسمي بمبلغ يتراوح بين 7.5 مليون دولار و9.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قياسية تقارب ضعف سعرها الأصلي عند الطرح والمقدر بـ 5.5 مليون دولار. 

وتأتي هذه السيارة كإحدى النسخ المحدودة للغاية ضمن 99 سيارة تم تصنيعها حول العالم فقط، ولم تقطع سوى 321 ميلًا (نحو 516 كم) على العداد الميداني، مع احتفاظ بعض أجزاء المقصورة الداخلية بالأغلفة والمواد البلاستيكية الواقية القادمة مباشرة من مصنع الشركة.

منظومة الأداء وتجهيزات خيارية فاخرة

تعتمد بوغاتي ميسترال على محرك W16 يولد قوة تصل إلى 1578 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1180 رطلاً/قدم، وهي المنظومة الميكانيكية المأخوذة من طراز "شيرون سوبر سبورت 300+". 

وتتسارع السيارة المكشوفة من السكون إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.3 ثانية لتصل إلى سرعة قصوى مسجلة بلغت 282.05 ميل/ساعة (454 كم/ساعة)، ما يجعلها أسرع سيارة إنتاجية مكشوفة السقف على مستوى العالم. 

وتتزين النسخة المعروضة بطلاء خارجي يجمع بين الأحمر الإيطالي (Italian Red) والأسود (Nocturne)، وتضم حزمة إضافات خيارية فاخرة مثبتة من المصنع بقيمة تتجاوز 325000 دولار أمريكي.

بوجاتي ميسترال 2025 مزاد RM Sothebys أسرع سيارة مكشوفة محرك بوجاتي W16 أسعار بوجاتي المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

بالصور

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد