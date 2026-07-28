شاهد سيارة بوجاتي ميسترال الخارقة بسعر 9.5 مليون دولار

تستعد دار المزادات العالمية (RM Sotheby's) لإقامة مزاد مرتقب خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات لبيع سيارة "بوجاتي ميسترال" موديل عام 2025.

وتستمد هذه السيارة المكشوفة استثنائيتها من كونها آخر طراز إنتاجي يحمل محرك بوجاتي الأسطوري المكون من 16 أسطوانة على شكل حرف W سعة 8.0 لتر والمزود بـ 4 شواحن توربينية، قبل التحول الكامل لنظم الدفع الهجينة والكهربائية المستقبلية.

القيمة السوقية والمواصفات الخارجة عن المألوف

قُدر سعر السيارة قبل انطلاق المزاد الرسمي بمبلغ يتراوح بين 7.5 مليون دولار و9.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قياسية تقارب ضعف سعرها الأصلي عند الطرح والمقدر بـ 5.5 مليون دولار.

وتأتي هذه السيارة كإحدى النسخ المحدودة للغاية ضمن 99 سيارة تم تصنيعها حول العالم فقط، ولم تقطع سوى 321 ميلًا (نحو 516 كم) على العداد الميداني، مع احتفاظ بعض أجزاء المقصورة الداخلية بالأغلفة والمواد البلاستيكية الواقية القادمة مباشرة من مصنع الشركة.

منظومة الأداء وتجهيزات خيارية فاخرة

تعتمد بوغاتي ميسترال على محرك W16 يولد قوة تصل إلى 1578 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1180 رطلاً/قدم، وهي المنظومة الميكانيكية المأخوذة من طراز "شيرون سوبر سبورت 300+".

وتتسارع السيارة المكشوفة من السكون إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.3 ثانية لتصل إلى سرعة قصوى مسجلة بلغت 282.05 ميل/ساعة (454 كم/ساعة)، ما يجعلها أسرع سيارة إنتاجية مكشوفة السقف على مستوى العالم.

وتتزين النسخة المعروضة بطلاء خارجي يجمع بين الأحمر الإيطالي (Italian Red) والأسود (Nocturne)، وتضم حزمة إضافات خيارية فاخرة مثبتة من المصنع بقيمة تتجاوز 325000 دولار أمريكي.