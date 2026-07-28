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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان جوك 2027 الجديدة

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة
سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة 

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان جوك موديل 2027، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر .

محرك نيسان جوك موديل 2027

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة 

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان جوك موديل 2027

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد .

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة نيسان جوك موديل 2027 أيضا، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

سعر نيسان جوك موديل 2027

سيارة نيسان جوك موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

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