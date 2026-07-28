مبادرة "يوم في قريتنا" تصل قرى مركز منوف في المنوفية

شهدت قرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي بمركز منوف تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والتطويرية، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وشهدت القرية تنفيذ أعمال تسوية مدخل القرية بداية من الطريق الجديد في اتجاه كوبري السحارة، مع رفع نحو 20 طن من نواتج الأعمال، إلى جانب صيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتركيب لمبات جديدة بالشوارع الرئيسية ومدخل القرية، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة ورفع نواتج تطهير جسر ترعة النعناعية بطريق شبشير – طملاي في اتجاه عزبة أبو عدس، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن مبادرة "يوم في قريتنا" تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، ، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين البيئة، وتحقيق نقلة ملموسة في جودة الحياة لأهالي المنوفية.