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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة بيج ياسمين من تهمة نشر محتوى خادش

بيج ياسمين
بيج ياسمين
رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية، براءة «بيج ياسمين» وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بإحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم «بيج ياسمين» إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر بيج ياسمين، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.


 

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

بيج ياسمين المحكمة الاقتصادية محتوى مخالف

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