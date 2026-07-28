الأطباء: أي طالب متواجد حاليا في أي كلية طب ليس لها مستشفى جامعي سيقيد تلقائيا في النقابة

أكد خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه يجب أن يختار كل طالب كلية طب لها مستشفى جامعي للتدريب والتأهيل المهني .



وقال خالد أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أي طالب متواجد حاليا في أي كلية طب ليس لها مستشفى جامعي سيقيد تلقائيا في نقابة الاطباء دون قيد ".

وتابع خالد امين :" إحنا مس هنعاقب أهالينا والطلاب في كليات الطب ".



واكمل خالد امين :" نحن نتحدث عن الدفعات من الطلاب التي تنتوي دخول كليات طب ونحن نحتاج طبيب مدرب ومؤهل طبيا على اعلى درجة ".

وتابع خالد أمين :" القانون يشترط إنشاء مستشفى جامعي لكليات الطب الجديدة ".