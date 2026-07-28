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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء .. مصرع طبيبة وطفليها في حادث بالصحراوي الشرقي بالمنيا

حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا
ايمن رياض

لقيت طبيبة وطفليها مصرعهم، بينما أصيب شخص آخر، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا، وذلك خلال عودتهم من القاهرة عقب إنهاء إجراءات وتأشيرات السفر إلى الخارج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه أسيوط، بعد تقاطع الشيخ فضل، مع وجود وفيات ومصاب.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي اصطدمت بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخر.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد. ف. ا 22 عامًا، وإيمان. ع. ا 48 عامًا طبيبة، ونجلاها براء. ط 11 عامًا، وحذيفة. ط 10 أعوام، فيما أُصيب حمزة. ط 16 عامًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى مغاغة.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب المرجح في وقوع الحادث، كما تم التحفظ على المركبات المتسببة، ورفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية

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