المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إزالة التعديات بالموجة الـ29

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في ملف إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ29، بعد تحقيق نسبة إنجاز بلغت 95.58%، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والجهات المعنية، في إزالة 1666 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، مشيرًا إلى أن حماية الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة تمثلان أولوية رئيسية في إطار الحفاظ على مقدرات الوطن ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح اللواء كدواني أن أعمال الموجة الـ29، التي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، أسفرت عن إزالة 665 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و255 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع 746 حالة متغير مكاني تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها والتعامل معها إلى 1666 حالة.

وثمّن المحافظ جهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ أعمال الموجة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، والوحدات المحلية، ولجان استرداد أراضي الدولة، وغرف العمليات، مؤكدًا أن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية كان لهما دور رئيسي في تحقيق هذه النتائج، بما يعزز هيبة الدولة ويفرض سيادة القانون.

وشدد اللواء كدواني على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي محاولة تعدٍ جديدة في مهدها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفة، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.