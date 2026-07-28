محافظ المنيا: توريد 536 ألف طن قمح خلال موسم حصاد 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2026 بجميع الشون والصوامع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم بلغ 536 ألفًا و146 طنًا و460 كيلوجرامًا ، في مؤشر يعكس انتظام منظومة التوريد وارتفاع معدلات الأداء بمختلف المواقع التخزينية.



أكد المحافظ أن موسم توريد القمح يحظى باهتمام بالغ من الدولة باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع أعمال التوريد بشكل يومي لضمان انتظام المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على عمليات تداول الأقماح والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بمنظومة التوريد.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التنسيق المستمر مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية لإحكام السيطرة على حركة نقل الأقماح، ومنع تداولها أو خروجها خارج نطاق المحافظة دون الحصول على التصاريح القانونية، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفات، حفاظًا على المحصول الاستراتيجي وتحقيق مستهدفات الدولة.

وأضاف المحافظ أن ارتفاع معدلات التوريد يعكس وعي المزارعين وحرصهم على المشاركة في إنجاح منظومة التوريد، إلى جانب ما تقدمه الدولة من تسهيلات ومحفزات، مؤكدًا أن محافظة المنيا تواصل أداء دورها كإحدى أهم المحافظات الزراعية المنتجة للقمح، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة ودعم جهودها في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة مؤشرات الأداء بجميع مواقع الاستلام.

