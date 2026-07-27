محافظ المنيا يستقبل وفد كلية لاهوت المثال الانجيلية.. ويؤكد: نرسخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد كلية لاهوت المثال الانجيلية، برئاسة القس عاطف سيدهم رئيس مجلس إدارة الكلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور نادر ميشيل عميد ومدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والقس هاني نجيب مدير فرع الكلية بالمنيا والدكتور القس ارام مذيد والقس فيلبس فخري من مجلس إدارة الكلية ، والدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ السابق، و رضا عزت المتحدث الاعلامي ومدير العلاقات العامة بالكلية.

وخلال اللقاء، أشاد وفد الكلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر بما تشهده محافظة المنيا من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية يعكس رؤية تنموية طموحة جعلت المنيا تستحق عن جدارة لقب “عروس الصعيد”، وفي مقدمتها تطوير منظومة النقل، وإنشاء المواقف والأسواق الحضارية، وتصدر المحافظة لمحافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي الدولة، والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التوسع في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروع “وادي الطاقة المستدامة” الذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر.

وأكد محافظ المنيا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة للدعم المستمر من القيادة السياسية، والعمل بروح الفريق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش، ودعم جهود التنمية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظ ووفد الكلية الدروع التذكارية تقديرًا لجهود التعاون المشترك، وتأكيدًا على استمرار التنسيق بما يخدم أبناء محافظة المنيا.



