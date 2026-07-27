اللجنة المنظمة تعلن إجراء تعديل على بطاقات تأهل المنطقة الخامسة لبطولة الأفروباسكت

أكد الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت للناشئين والناشئات، أن اللجنة المنظمة اعتمدت تعديلًا على نظام التأهل، يقضي بزيادة عدد المنتخبات المتأهلة عن المنطقة الخامسة الأفريقية إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأوضح السعيد أن التعديل يمنح بطاقتي تأهل بدلاً من بطاقة واحدة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في منافسات الناشئين والناشئات، بدلًا من اقتصار التأهل على بطل كل منافسة.

وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن القرار لن يغيّر من طموحات المنتخبين المصريين، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد حجز بطاقة التأهل، وإنما المنافسة على الصدارة وتحقيق العلامة الكاملة في جميع مباريات التصفيات، بما يعكس أحقية المنتخبين بتمثيل مصر في البطولة القارية.

وأضاف أن منتخبي مصر يخوضان منافسات التصفيات بطموح البطل، وأن الجهازين الفني والإداري يسعيان إلى استثمار البطولة كمرحلة إعداد قوية قبل نهائيات الأفروباسكت، مع الحفاظ على الأداء المميز وتحقيق أفضل النتائج.