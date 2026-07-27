حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، حيث شغل اللواء عبدالناصر موافى منصب مدير أمن مطار القاهرة .
تدرج اللواء عبد الناصر موافى فى عدة مناصب داخل قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث عمل داخل مديرية أمن الجيزة، ثم تدرج داخل قطاع الأمن العام، حتى منصب مدير مباحث مطار القاهرة الدولي، قبل أن يتولى منصب مدير أمن المطار .
حركة تنقلات الداخلية 2026
• لواء / محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .
• لواء / حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ".
• لواء / حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".
• لواء / جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".
• لواء / عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".
• لواء / أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .
• لواء / حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .
• لواء / عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".
• لواء / عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .
• لواء / أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" .
• لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" .
• لواء / عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" .
• لواء / حازم محمود "مدير أمن أسيوط" .
• لواء / تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" .
• لواء / عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" .
• لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" .
• لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" .
• لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" .
• لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" .
• لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .