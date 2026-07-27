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حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد

مطار القاهرة
مطار القاهرة
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، حيث شغل اللواء عبدالناصر موافى منصب مدير أمن مطار القاهرة .

تدرج اللواء عبد الناصر موافى فى عدة مناصب داخل قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث عمل داخل مديرية أمن الجيزة، ثم تدرج داخل قطاع الأمن العام، حتى منصب مدير مباحث مطار القاهرة الدولي، قبل أن يتولى منصب مدير أمن المطار .

حركة تنقلات الداخلية 2026 

•    لواء /  محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .
•    لواء /  حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ". 
•    لواء /  حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".
•    لواء /  جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".
•    لواء /  عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".
•    لواء /  أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .
•    لواء /  حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .
•    لواء /  عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".
•    لواء /  عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .
•    لواء /  أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" . 
•    لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" . 
•    لواء /  عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" . 
•    لواء /  حازم محمود "مدير أمن أسيوط" . 
•    لواء /  تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" . 
•    لواء /  عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" . 
•    لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" . 
•    لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" . 
•    لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" . 
•    لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" . 
•    لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .


 

وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة مدير أمن مطار القاهرة

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