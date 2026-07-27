حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، حيث شغل اللواء عبدالناصر موافى منصب مدير أمن مطار القاهرة .

تدرج اللواء عبد الناصر موافى فى عدة مناصب داخل قطاعات الوزارة المختلفة ، حيث عمل داخل مديرية أمن الجيزة، ثم تدرج داخل قطاع الأمن العام، حتى منصب مدير مباحث مطار القاهرة الدولي، قبل أن يتولى منصب مدير أمن المطار .

حركة تنقلات الداخلية 2026

• لواء / محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .

• لواء / حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ".

• لواء / حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".

• لواء / جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".

• لواء / عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".

• لواء / أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .

• لواء / حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .

• لواء / عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".

• لواء / عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .

• لواء / أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" .

• لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" .

• لواء / عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" .

• لواء / حازم محمود "مدير أمن أسيوط" .

• لواء / تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" .

• لواء / عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" .

• لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" .

• لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" .

• لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" .

• لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" .

• لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .



