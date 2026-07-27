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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاولوا التخفي من الكاميرات.. القبض على المتهمين بتحطيم واجهة محل بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصان يحملان أسلحة بيضاء أحدهما يرتدى كمامة بتكسير زجاج واجهة محل بالإسكندرية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجاري تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من (مالكة محل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخصين لقيامهما بمحاولة التعدي عليها بالضرب ونجلها (عامل بذات المحل) على إثر مشادة كلامية بينهم ، وذلك حال معاتبته لهما لوقوفهما المتكرر أمام المحل ، قاما على إثرها بكسر زجاج واجهة المحل المشار إليه مستخدمان أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما.


أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عامل ، وعاطل "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) ، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "المستخدمان في التعدي") ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى زجاج

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