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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أدار نهائي كأس العالم.. السلوفيني سلافكو فينسيتش يعلن رسميًا اعتزال التحكيم

أدار نهائي كأس العالم.. السلوفيني سلافكو فينسيتش يعلن رسميًا اعتزال التحكيم
أدار نهائي كأس العالم.. السلوفيني سلافكو فينسيتش يعلن رسميًا اعتزال التحكيم
أ ش أ

أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي أدار نهائي كأس العالم الأخير بين إسبانيا والأرجنتين، اعتزاله التحكيم بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء البطولة.

وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم أعتزال فينتشيتش، وأصدر بيانًا قال فيه: "بعد أسبوع من نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، اختتم سلافكو فينتشيتش رسميًا مسيرته التحكيمية التاريخية في قمة العالم".

ويتمتع الحكم السلوفيني، البالغ من العمر 46 عامًا، بمسيرة مهنية حافلة، حيث نال لقب أفضل حكم في كأس العالم من قبل كل من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وانضم فينتشيتش إلى نخبة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2019، وأدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2020، كما أدار مباراة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في نسخة 2024.

وخلال بطولة كأس العالم الأخيرة، أدار أربع مباريات، من بينها مباراة البرازيل الافتتاحية في المجموعة الثالثة ضد المغرب، ومباراة فوز المكسيك 2-0 على الإكوادور في دور الـ16، حيث قام بطرد مدافع أرسنال بييرو هينكابي.

وعلى مستوى بطولات الأندية الأوروبية، أدار فينسيتش نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي شهد تتويج ريال مدريد بلقبه الخامس عشر على حساب بوروسيا دورتموند.

كما أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2022، حيث خسر رينجرز أمام آينتراخت فرانكفورت، كما كان حكماً رابعاً في نهائي 2021 الذي خسر فيه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أمام فياريال.

وواجه الحكم السلوفيني انتقادات واسعة النطاق بسبب تعامله مع العنف الجسدي الذي اتبعه المنتخب الأرجنتيني خلال خسارته 1-0 أمام إسبانيا في الوقت الإضافي، وهي المباراة التي طرد فيها لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، في الوقت بدل الضائع.

وعقب انتهاء اللقاء بفوز إسبانيا باللقب، شابت المباراة مشاهد مؤسفة حيث اشتبك لاعبو إسبانيا والأرجنتين على أرض الملعب.

الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش نهائي كأس العالم نهائي كأس العالم الأخير بين إسبانيا والأرجنتين اعتزاله التحكيم انتهاء البطولة

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