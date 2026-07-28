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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخازن عن المنظومة الجديدة: المواطن يحصل على رغيف خبز وزنه 90 جرام وبسعر 20 قرشا

الخبز
الخبز
هاني حسين

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن المواطن يحصل على رغيف خبز مدعم وزنه 90 جرام وبسعر 20 قرشا وله 5 أرغفة في اليوم .


وقال عبدالله غراب في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :"  الدولة تعطي للمطاحن قمح وثم تحصل المخابز على الدقيق للخبز ثم يتم بيع الخبز للمواطن عبر البطاقة التموينية ".


وتابع عبد الله غراب :"  المنظومة الجديدية تسمح للمواطن بأن يشتري السلع اللي عايزها ومش شرط يشتري خبز كل يوم ". 


وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق مرحلة جديدة في تطوير منظومة الدعم، مع بدء التطبيق الفعلي لـمنظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1 أغسطس 2026، بعد استكمال التجهيزات الفنية والاختبارات اللازمة لضمان جاهزية المنظومة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحديث آليات إدارة الدعم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون المساس بحقوق المستفيدين من الخبز المدعم.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن العمل بمنظومة الخبز الجديدة سيبدأ رسميا اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، عقب الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية الخاصة بتطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آليات إدارة وصرف الخبز المدعم، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الدعم.

الخبز الخبز المدعم اخبار التوك شو مصر التموين

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