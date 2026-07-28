منظومة الخبز الجديدة تدخل حيز التنفيذ.. تطبيق نظام الخصم المباشر أول أغسطس

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق مرحلة جديدة في تطوير منظومة الدعم، مع بدء التطبيق الفعلي لـمنظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1 أغسطس 2026، بعد استكمال التجهيزات الفنية والاختبارات اللازمة لضمان جاهزية المنظومة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحديث آليات إدارة الدعم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون المساس بحقوق المستفيدين من الخبز المدعم.

منظومة الخبز الجديدة

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن العمل بمنظومة الخبز الجديدة سيبدأ رسميا اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، عقب الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية الخاصة بتطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آليات إدارة وصرف الخبز المدعم، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الدعم.

سبب تأجيل تطبيق النظام

كان من المقرر بدء تطبيق نظام الخصم المباشر خلال شهر يوليو الماضي، إلا أن وزارة التموين قررت تأجيل التنفيذ إلى الأول من أغسطس، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات الفنية، والتأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية وربطها بكافة الجهات المشاركة في المنظومة.

وأكدت الوزارة أن قرار التأجيل جاء لضمان بدء التشغيل بصورة مستقرة، ومنع حدوث أي معوقات قد تؤثر على انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.

منظومة الخبز الجديدة

ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

يعتمد النظام الجديد على احتساب قيمة الدعم إلكترونيا بشكل مباشر داخل المنظومة، بما يساهم في تبسيط إجراءات التسويات المالية، وزيادة مستويات الشفافية، وتعزيز الرقابة على عمليات صرف الخبز المدعم.

وشددت وزارة التموين على أن تطبيق النظام لن يترتب عليه أي تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المقررة للمواطنين، وإنما يقتصر على تطوير آليات الإدارة والتشغيل وتحسين كفاءة المنظومة.

استعدادات مكثفة قبل بدء التشغيل

تواصل وزارة التموين متابعة جاهزية المخابز والمطاحن وكافة الجهات المعنية، للتأكد من اكتمال الاستعدادات الفنية قبل بدء التشغيل الرسمي للمنظومة، مع استمرار أعمال التنسيق والدعم الفني لضمان انتظام صرف الخبز المدعم منذ اليوم الأول للتطبيق.

كما تعمل الوزارة على متابعة أداء الأنظمة الإلكترونية بصورة مستمرة، لضمان تنفيذ عمليات الصرف بكفاءة ودقة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة.

منظومة الخبز الجديدة

خطوة جديدة لتطوير منظومة الدعم

يمثل تطبيق منظومة الخبز الجديدة إحدى الخطوات المهمة ضمن خطة وزارة التموين لتحديث منظومة الدعم، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الصرف والتسوية المالية، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز الشفافية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر دون أي تغيير في قيمة أو كمية الخبز المدعم.