رغم فوائده الصحية.. هل عيش الشعير مناسب لكل الناس؟

أكد الدكتور حسام عامر، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، أن مفهوم "الغذاء الصحي" يختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية، محذرًا من اتباع أنظمة غذائية منتشرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون استشارة الطبيب.

الغذاء الصحي ليس مناسبًا للجميع

أوضح عامر أن الطعام الذي يفيد شخصًا قد يسبب مشكلات صحية لآخر، لذلك لا يمكن تعميم نظام غذائي واحد على الجميع.

فوائد عيش الشعير

أشار إلى أن عيش الشعير غني بالألياف الذائبة ومادة البيتا جلوكان، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول وتحسين امتصاص الجلوكوز.

تحذير لمرضى القولون العصبي

حذر من أن مرضى القولون العصبي أو المصابين بزيادة نمو بكتيريا الأمعاء الدقيقة (SIBO) قد يعانون من الغازات والانتفاخ عند تناول عيش الشعير والأطعمة الغنية بالألياف الذائبة.

ما الألياف المناسبة لهؤلاء المرضى؟

أوضح أن الأفضل لمرضى القولون العصبي هو الاعتماد على الألياف الصلبة الموجودة في خبز الدقيق الكامل ونخالة القمح وجنين القمح، لأنها أقل تسببًا في التخمّر داخل الأمعاء.

تنقسم الألياف الغذائية إلى نوعين: ألياف ذائبة توجد في الشوفان والشعير والبقوليات وبعض الفواكه، وألياف صلبة توجد في نخالة القمح والحبوب الكاملة. ويؤكد الأطباء أن اختيار نوع الألياف يجب أن يعتمد على الحالة الصحية لكل شخص، خاصة مرضى الجهاز الهضمي، وليس على الشائع بأنها "صحية" للجميع.