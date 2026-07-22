قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تنزف تحت القصف.. مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل
مباحثات لعقد لقاء بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
عقول مصرية تقود المستقبل.. هندسة عين شمس تتربع على عرش الذكاء الاصطناعي في إنجلترا
أوكرانيا تشن هجمات واسعة داخل روسيا.. تفاصيل
اليورو بـ 58.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية في مصر ختام الأربعاء
«المعلم أولًا» .. مطالب برلمانية بوضع نهاية لأزمة مُعلمي الحصة
الحكومة تجدد تعاقدات منظومة الخبز والسلع التموينية الذكية حتى يونيو 2027
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا: استهداف ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
القسم الخارجي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربات استهدفت منشآت ومواقع مرتبطة بالأنشطة العسكرية الأوكرانية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك بمنطقة أوديسا، في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متزايدًا حول الموانئ وخطوط الملاحة في البحر الأسود.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية، قالت موسكو إن الضربات استهدفت بنية تحتية تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية، إضافة إلى منشآت لتخزين الوقود ومستودع للذخيرة، كما أعلنت إصابة عبّارتين وسفينة حاويات. ولم تقدم كييف، وفق التقرير، تعليقًا فوريًا على الرواية الروسية بشأن طبيعة الأهداف.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الهجمات المتبادلة التي طالت السفن والمنشآت البحرية خلال يوليو، إذ أفادت تقارير بأن روسيا وأوكرانيا كثفتا عمليات استهداف السفن في البحر الأسود وبحر آزوف، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية للتجارة الدولية وصادرات الحبوب. 

وذكرت رويترز أن القوات الأوكرانية قالت إنها استهدفت سفنًا روسية، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدورها استهداف سفينة بحرية وقارب سريع تابعين للقوات الأوكرانية أثناء توجههما إلى موانئ في منطقة أوديسا.

وفي تشورنومورسك، قالت شركة «كيرنل» الزراعية الأوكرانية إنها علقت عملياتها في منشآتها بالميناء بعد تعرض أصولها لأضرار كبيرة خلال هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استمرت ليلتي 10 و11 يوليو، وفق ما أوردته رويترز. 

ويعكس ذلك التأثير المباشر للهجمات على البنية التحتية التجارية والزراعية، إلى جانب الأهداف التي تقول موسكو إنها ذات صلة بالجهود العسكرية الأوكرانية.

كما أشارت تقارير إلى أن التصعيد امتد إلى السفن التجارية؛ ففي 20 يوليو، أصابت ضربة روسية سفينة شحن تحمل الذرة قرب ميناء أوديسا، ما أدى، وفق رويترز، إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم أفراد من طاقم السفينة ومرشد بحري أوكراني.

ويشير تصاعد الهجمات إلى أن البحر الأسود بات مجددًا ساحة رئيسية في الصراع، مع تداعيات محتملة على حركة التجارة وصادرات الحبوب وأسعار الغذاء عالميًا، فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن استهداف البنية التحتية والسفن، وسط صعوبة التحقق المستقل من جميع الادعاءات العسكرية الميدانية.

روسيا اوكرانيا البحر الاسود كييف تفجيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد