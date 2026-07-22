انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي برئاسة نزار الخالد

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد، بحضور النصاب القانوني من الأعضاء، لمناقشة جدول الأعمال، وفي مقدمته انتخاب قيادة جديدة للاتحاد للدورة المقبلة.

واستُهل الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني، ثم اعتماد جدول الأعمال، قبل البدء في إجراءات العملية الانتخابية وفقًا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد، وبإشراف لجنة مختصة تولت إدارة الانتخابات وفرز الأصوات حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).

وشهدت الانتخابات مشاركة وفود وممثلين عن 18 دولة هي: مصر، السعودية، اليمن، الأردن، العراق، المغرب، روسيا، ليبيا، تونس، سلطنة عُمان، السودان، جنوب السودان، الجزائر، إريتريا، الصومال، سوريا، فلسطين ولبنان، في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، عقب فتح باب الترشح وإجراء التصويت المباشر.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الكاتب الصحفي نزار الخالد من اليمن رئيسًا لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، فيما ضمت هيئة الرئاسة أربعة نواب هم: الدكتور مهدي علي أبوفطيم من المملكة العربية السعودية، والكاتب الصحفي هفال محمد رشيد من العراق، والدكتور نواف إبراهيم من روسيا، والكاتبة الصحفية أسماء الحسيني من مصر، كما فاز الكاتب الصحفي محمد الشافعي من مصر بمنصب الأمين العام للاتحاد.

وأقرت الجمعية العمومية، التي تضم 132 إعلاميًا وإعلامية، بالإجماع نتائج الانتخابات، وفوضت القيادة الجديدة بمباشرة مهامها واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج الاتحاد وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الإعلامي بين القارتين.

وأكد المشاركون أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة توحيد الجهود لتطوير العمل الإعلامي المشترك، وتعزيز الشراكات المهنية، والدفاع عن قضايا الإعلاميين، بما يسهم في الارتقاء بالمهنة وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية في أفريقيا وآسيا.