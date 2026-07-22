المالية الماليزية: ارتفاع أسعار الوقود غير المدعوم بعد تحركات أسعار النفط العالمية

أعلنت وزارة المالية الماليزية ارتفاع أسعار الوقود غير المدعوم للأسبوع الذي يبدأ غدا، حيث أن سعر الديزل غير المدعوم سيزيد بمقدار35 سنتًا ليصل إلى 4.42 رينجيت للّتر، بينما سيرتفع سعر RON95 وRON97 غير المدعومين بمقدار 20 سنتًا ليبلغا 3.62 و4.20 رينجيت للّتر على التوالي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته منصة "ذي إيدج ماليزيا" - أن هذه الزيادات تعكس تحركات أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن هذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي لكل من RON95 والديزل غير المدعومين، بعد أن ارتفعا في الفترة من 16 إلى 22 يوليو بمقدار 5 سنتات و10 سنتات للّتر.

وشهد خام برنت ارتفاعًا بنسبة 16% بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتهاء وقف إطلاق النار؛ حيث تم تداول البرميل عند 84.78 دولارًا. كما أدت القيود على حركة السفن في مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع الأسعار يعود أيضًا إلى انخفاض المخزونات العالمية ومخاوف من تعطل الشحنات القادمة من السعودية، متوقعةً استمرار التقلبات حتى تهدأ الأزمة، رغم أن محاولات استئناف المفاوضات حدّت من بعض الارتفاعات.