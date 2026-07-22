غزة تنزف تحت القصف.. مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل

تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين، في وقت تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين عبر إرسال قوافل الإغاثة واستقبال المصابين للعلاج، رغم التحديات التي تعرقل وصول المساعدات إلى القطاع.

مصر تطلق قافلة "زاد العزة 240"

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة "زاد العزة 240" إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 2318 طنًا من المساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية، إلى جانب كميات من الوقود لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

عراقيل أمام دخول المساعدات

أكد مراسل "إكسترا نيوز" من العريش، كريم صبري، أن فرق الهلال الأحمر تواصل تجهيز القوافل، إلا أن إدخال الشاحنات يواجه عراقيل، تشمل إعادة بعض الشاحنات أو منع دخول أصناف معينة، مثل المستلزمات الجراحية وألعاب الأطفال، ما تسبب في تكدس الشاحنات أمام معبر رفح.

13 شهيدًا منذ فجر اليوم

وفي تطورات ميدانية، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، بشير جبر، بوصول 13 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

استهداف منازل وسيارة مدنية وخيام النازحين

وأوضح أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أسرة كاملة مكونة من الأب والأم وأطفالهما الأربعة، كما استهدفت غارة أخرى سيارة مدنية في مخيم النصيرات، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، بينما أدى قصف شقة سكنية في مدينة غزة إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف قرب منطقة المواصي جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين.

وتواصل مصر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة جهودها الإنسانية عبر إرسال قوافل الإغاثة واستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع مع استمرار العمليات العسكرية، وسط مطالبات دولية بوقف استهداف المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.