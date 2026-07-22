مهمة إنسانية.. الصين ترسل أحدث سفنها الطبية إلى أفريقيا وجنوب آسيا

أبحرت سفينة مستشفى تابعة للقوات البحرية الصينية "أوسبيشس آرك"، اليوم الأربعاء، من ميناء تشينجداو في إقليم شاندونج بشرق الصين، في مهمة طبية إنسانية إلى دول في أفريقيا وجنوب آسيا، تستمر أكثر من 200 يوم.

وتعد المهمة، التي تحمل اسم "هارموني-2026"، النسخة الثانية عشرة من برنامج "هارموني" الذي انطلق عام 2010، ومن المقرر أن تزور خلالها السفينة عدداً من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا لتقديم خدمات طبية مجانية للسكان المحليين، إلى جانب تنفيذ أنشطة للتبادل الثقافي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان سابق، إن المهمة تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة التقليدية والتعاون العملي بين الصين والدول المعنية، وتوفير مزيد من "المنتجات الأمنية العامة" للمجتمع الدولي، ودعم تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، والمساهمة في بناء "مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك".

وتضم السفينة 18 قسماً سريرياً وخمس وحدات مساندة للتشخيص، وتستطيع إجراء أكثر من 60 نوعاً من الفحوصات والعلاجات والعمليات الطبية، تشمل الجراحة العامة وجراحة العظام وأمراض النساء والتوليد وطب العيون وغيرها. كما تضم ثماني غرف عمليات يمكنها إجراء عمليات جراحية متزامنة، إضافة إلى مروحية تعزز قدراتها على الإخلاء والإنقاذ الطبي في حالات الطوارئ.

وتشكل الرحلة أول مهمة خارجية لسفينة "أوسبيشس آرك"، وهي ثالث سفينة مستشفى صينية بوزن 10 آلاف طن يجري تصميمها وبناؤها محلياً.

ويضم الفريق الطبي أكثر من 100 فرد، معظمهم من الكوادر الطبية التابعة لبحرية قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي، إلى جانب أفراد من الجامعة الطبية البحرية ووحدات أخرى.

وبالإضافة إلى تقديم العلاج على متن السفينة، ستُرسل فرق طبية متنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية مباشرة في المجتمعات المحلية التي ستزورها المهمة.

وقالت قيادة المهمة إن الاستعدادات شملت مراجعة بيانات طبية وصحية عامة خاصة بالمناطق المستهدفة، والاستفادة من خبرات المهام السابقة لتحديد أكثر الأمراض انتشاراً بين السكان المحليين، وتكييف مخزون المستلزمات الطبية والأدوية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية المتوقعة في تلك الدول.