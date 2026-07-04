خالد عيش: "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في التطوير المؤسسي ومواجهة التحديات



أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عكست رؤية واضحة لبناء دولة حديثة ترتكز على التطوير المؤسسي، وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة مختلف التحديات عبر التكنولوجيا المتقدمة

والتخطيط الاستراتيجي.

وقال عيش إن افتتاح "الأوكتاجون" يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة، ويؤكد استمرار العمل على بناء منظومة متكاملة تعتمد على أحدث نظم القيادة والسيطرة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

افتتاح مقر الأوكتاجون

وأضاف أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس أكدت أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على القدرات الدفاعية فقط، بل يرتبط أيضًا ببناء مؤسسات قوية وقادرة على إدارة الأزمات، إلى جانب تعزيز التنمية الشاملة باعتبارها أحد أهم ركائز الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.

وأوضح النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين تحديث البنية التحتية، وتطوير المؤسسات، والاستثمار في التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرسخ قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.