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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزالبحر ارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها شن هجمات بطائرات مسيرة على السفن البحرية والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية التي تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها ؛ إلى أن قواتها أيضا استهدفت سفينة شحن جاف تحمل شحنة ذات مواصفات عسكرية مساء الثلاثاء جنوب شرق أوديسا في البحر الأسود.

كما تم استهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك.

وفي وقت سابق ؛ ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، إستهدفت سفينتي شحن في مينائي أوديسا ونيكولاييف، كانتا تنقلان أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير مستودعات للمعدات العسكرية الخاصة بالقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- : "خلال النهار، استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة متناهية الدقة سفينة شحن جاف كانت تحمل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات معدات عسكرية، في ميناء أوديسا".

وأضافت: "خلال النهار، استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بدقة ناقلة بضائع سائبة في ميناء نيكولاييف، كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان، تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف السفن والبنية التحتية للموان التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود

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