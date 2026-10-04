قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات دفاعية تشمل آلاف الصواريخ
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟
أحمد موسى يكشف أبرز رسائل «إعلان العلمين».. دعم وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض التدخلات الخارجية
مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف
ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح
توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة
إعلان العلمين..قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال يقررون إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية المقرر عقدها بشكل دوري
دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا
أحمد موسى: أزمة سد النهضة كان ممكن تنتهي في 2015 «لو كان عندهم إرادة سياسية»
استقالة وزير النفط الإيراني من منصبه
أحمد موسى: لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بدول المصب لنهر النيل.. ولازم يكون فيه تشاور
استقرار يومي وتراجع أسبوعي.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور «مدعوم بمقطع فيديو» تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بسرقة هاتف محمول من حقيبة إحدى السيدات أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إحدى السيدات، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بتضررها من إحدى الفتيات لقيامها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها عاطلة ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الجلطات

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

ترشيحاتنا

أرشيفي

جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أفراد وحدة النخبة في حماس

قطاع غزة

إصابة فلسطينيين بينهما حالة خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ومخيم جباليا

صورة تعبيرية

نموذج ذكاء اصطناعي أمريكي مفتوح الأوزان يقتحم السباق.. هل تهتز عروش OpenAI وGoogle؟

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

المزيد