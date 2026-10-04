القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور «مدعوم بمقطع فيديو» تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بسرقة هاتف محمول من حقيبة إحدى السيدات أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من إحدى السيدات، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بتضررها من إحدى الفتيات لقيامها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول أثناء محاولتها استقلال سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها عاطلة ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.