أعلن الدفاع المدني السعودي، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر.

هجمات الحوثي على السعودية

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني السعودي، إنه زال الخطر عن محافظة خميس مشيط، مشددة على الاستمرار في اتباع تعليمات ⁩ وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

كما تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر.

وكان أعلن أنه زال الخطر عن مدينة أبها، مشددة على الاستمرار في اتباع تعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.