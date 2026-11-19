أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف «تايمز» للتخصصات البينية لعام 2027، من بينها جامعة الأهرام الكندية، ووجود 7 جامعات مصرية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم بصفة عامة والجامعات المصرية بصفة خاصة، من خلال محاور متعددة تعزز قدراتها التنافسية وحضورها الدولي، وهو ما تؤكده النجاحات التي تحققها الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في التصنيفات الدولية.

وبهذه المناسبة، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، والدكتور أحمد عناني رئيس الجامعة، وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة، وجميع العاملين بالجامعة ومؤسسة الأهرام.

وقال الشوربجي، إن ظهور جامعة الأهرام الكندية ضمن هذا التصنيف الدولي المهم يعكس حجم التطور الذي شهدته الجامعة على المستويات الأكاديمية والمهنية والإدارية خلال السنوات الأخيرة، وتبنيها منهجا علميا ورؤية واضحة لتعزيز مكانتها في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وأضاف أن هذا النجاح يلقي مسؤولية كبيرة على إدارة الجامعة ومؤسسة الأهرام لمواصلة برامج التحديث والتطوير الجارية، بما يسهم في تعميق وتعزيز تنافسيتها، والتزامها بتخريج طلاب متميزين ومؤهلين لأسواق العمل.

وأكد الشوربجي، بهذه المناسبة، الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الصحفية القومية تجاه الوطن، في إطار رسالتها الثقافية والتنويرية والتنموية.