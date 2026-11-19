طرحت الشركة المنتجة S Productions، البوسترات الدعائية الاولى لمسلسلها الجديد «عالم افتراضي»، الذي يقوم ببطولته الفنان فتحي عبدالوهاب، وذلك تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر منصة «يانغو بلاي»، في تجربة درامية جديدة تجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.

ويأتي طرح البوسترات بالتزامن مع إطلاق الإعلان التشويقي للعمل، الذي يفتح ملفًا معاصرًا حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي على العلاقات الإنسانية والحياة الأسرية، مسلطًا الضوء على الفجوة بين الأجيال، خاصة العلاقة بين الآباء وجيل Z، وانعكاسات التكنولوجيا على سلوكيات الشباب واختياراتهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق، من خلال مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، التي تطرح تساؤلات حول مدى معرفتنا الحقيقية بالأشخاص المقربين منا، وكيف أصبح العالم الافتراضي جزءًا مؤثرًا في تفاصيل حياتنا وعلاقاتنا اليومية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب فتحي عبدالوهاب كل من محمد علاء «جاميكا»، ونهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة «يانغو بلاي».