اعتمد رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني خطة الإذاعة المصرية بجميع شبكاتها للاحتفال باليوم العالمي للطفل (عيد الطفولة)، الذي يوافق يوم الجمعة 20 نوفمبر، من خلال خريطة برامجية متكاملة تتضمن فترات مفتوحة ولقاءات مع الخبراء والمتخصصين، وإذاعة أغاني الطفولة، والاحتفاء بالأطفال الموهوبين والمتفوقين.

وأكد البسيوني أن الاحتفال باليوم العالمي للطفولة هو احتفال بمستقبل مصر، وأن الأطفال أغلى ما تملك البلاد، مشيرا إلى حرص الإذاعة المصرية على تقديم محتوى يليق بهم، ويعزز حقوقهم، ويحتفي بمواهبهم، ويدعم بناء ثقتهم بأنفسهم، ويواكب التحديات المعاصرة التي تواجه الطفولة، ومنها التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات، فضلا عن التأكيد على الدور المحوري للأسرة والمدرسة والإعلام في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية وحب الوطن.

وأضاف أن الإذاعة المصرية ستظل دائما صوتا للطفل المصري، تحتفي بإبداعه، وتدافع عن حقوقه، وتسلط الضوء على النماذج المشرفة من الأطفال الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.

وتتضمن خطة إذاعة البرنامج العام تقديم فقرات خاصة ضمن برامج «صباح الخير» و«حكاية عمر» و«نهاية الأسبوع» و«كلام كبير» و«دقيقة في كتاب» و«اعرف ابنك». وتشمل إذاعة أغاني الأطفال الشهيرة والحديثة، واستضافة خبراء تربويين للحديث عن الدعم النفسي وأثر التشجيع في بناء ثقة الطفل بنفسه، إلى جانب استضافة إحدى الخبيرات من المجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض أبرز التشريعات والمكتسبات الحديثة لحماية الطفل، ومناقشة سبل مواجهة التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات.

كما تتناول البرامج أبرز الأخبار والمانشيتات المتعلقة بالاحتفال باليوم العالمي للطفل في دول العالم، وتستضيف أطفالا للحديث عن أمنياتهم لأنفسهم وللطفولة، فضلا عن تقديم حلقات تعريفية مبسطة باتفاقية حقوق الطفل، وحلقة خاصة من برنامج «اعرف ابنك» بمناسبة عيد الطفولة.

وتحتفي إذاعة صوت العرب بالمناسبة من خلال برامج «أغنيات اليوم» و«يومك سعيد» و«حدث في مثل هذا اليوم» و«صورة» و«صباح الخير يا عرب» و«أطفال اليوم»، إلى جانب تقديم حقوق الطفل بصوت أطفال.

وتخصص إذاعة الشرق الأوسط فقرات من برامج «صغيرين كبار» و«الكتكوت الفصيح» و«سينما الأطفال» للاحتفاء بالطفل المصري، وتسليط الضوء على تميزه في مختلف المجالات، واهتمام الدولة وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الأطفال المتفوقين، ومنهم الطفلة ميرا عثمان بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، والطفل مارتيروس مينا لحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة البرمجة بالصين، والطفل محمد وائل أحمد غريب خلال احتفالية وزارة الأوقاف لحفظة القرآن الكريم.

وتتضمن الفقرات استقبال مكالمات المستمعين لاستعادة ذكريات الطفولة، وإذاعة أغاني الأطفال لصفاء أبو السعود ومحمد ثروت وحمادة هلال، فضلا عن تسليط الضوء على شعار اليوم العالمي للطفل الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» هذا العام، وهو «يومي – حقوقي – مستقبلي»، واستضافة الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مقررة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، للحديث عن جهود الدولة في حماية الأطفال وتنمية قدراتهم من خلال المبادرات المختلفة.

كما تستضيف فقرة «سينما الأطفال» الناقد الفني علي الكشوطي للحديث عن أبرز الأعمال السينمائية التي كان أبطالها من الأطفال وشكلت علامات فارقة في تاريخ السينما، ومنها «عائلة زيزي» و«عالم عيال عيال»، مع إذاعة أغاني من أفلام الأطفال، مثل «الدادة دودي» و«العفاريت».



وتشارك إذاعة الشباب والرياضة في الاحتفال من خلال برامج «صباح الشباب والرياضة» و«دراويش مزيكا» و«الغلطة بورطة» و«العلبة فيها إيه»، وتتضمن فترة مفتوحة للحديث عن أسباب اختيار هذا اليوم للاحتفال بالطفل، وفعاليات الهيئات والوزارات المعنية في مصر، إلى جانب إذاعة أشهر أغاني الأطفال، وتقديم أسئلة متنوعة عن الطفل واليوم العالمي للطفل، وعرض مقاطع من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات التي تناولت قضايا الطفولة.

وتخصص شبكة الإذاعات الموجهة حديثا خاصا عن المناسبة مدته خمس دقائق، يذاع في جميع خدمات الشبكة وبمختلف اللغات، كما تتناولها البرامج التي يسمح مضمونها بذلك، ومنها «نصف الدنيا» و«المرأة المصرية» و«اختبر معلوماتك» و«ركن المرأة» و«عالم المرأة» و«موهوبون» و«مصر المستقبل» و«مصر 2030» و«المرأة والمجتمع» و«ملفات مصرية» و«دنيا الشباب» و«مجلة القاهرة» و«مصر على الإنترنت» و«صورة بألف كلمة» باللغة العبرية، إلى جانب تخصيص شفت إسباني بالأوروبي المحلي للحديث عن المناسبة.

وتحتفي الشبكة الثقافية باليوم العالمي للطفل عبر الفترة المفتوحة «أقلام»، التي تستضيف عددا من كتاب أدب الطفل ورؤساء تحرير مجلاته، لمناقشة أهمية الاحتفال بالطفولة والتحديات التي تواجه الكتابة للأطفال، بمشاركة الأستاذ الدكتور عمر نحلة، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، والكاتب محمد ناصف، مستشار وزير الثقافة ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والكاتب المسرحي أحمد زحام، ونجلاء علام، رئيس تحرير مجلة «قطر الندى».



كما تقدم البرامج الإنجليزية والفرنسية فقرات خاصة للاحتفال بأعياد الطفولة وإذاعة أغاني الأطفال، فيما تخصص إذاعة البرنامج الألماني حلقة من برنامج «شباب المستقبل» تتناول نشأة عيد الطفولة وأبرز مظاهره، وتقدم إذاعة البرنامج الإيطالي حلقة خاصة من برنامج «دنيا الأطفال».

وتشمل خطة شبكة الإذاعات الإقليمية مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة في مختلف المحافظات؛ إذ تخصص إذاعة الوادي الجديد برامج «فتحي ياردة» للحديث عن عيد الطفولة وألعاب الأطفال ومدى ملاءمة التطور التكنولوجي لتنمية قدراتهم، و«كبار في عالم صغارنا» لاستضافة شخصيات عامة معنية بقضايا الطفل، و«حديث الواحة» لمناقشة أهمية انتماء الطفل لأسرته ودور الوالدين في حياته، و«نبض الوادي» لنقل الأنشطة المدرسية وإبراز مواهب الأطفال في الشعر والغناء والموسيقى.

وتشارك إذاعة شمال الصعيد بفترة «صباح الفل على ولاد بلدي»، من الثامنة إلى العاشرة صباحا، إلى جانب برامج «ذاكرة الأيام» و«دنيا الأطفال» و«أنغام العصافير» و«أحلام صغيرة» و«نافذة على الأحداث»، وشبكة المراسلين لنقل الاحتفالات بأعياد الطفولة، وإذاعة الأغاني المناسبة.

وتقدم إذاعة شمال سيناء برنامجي «أطفالنا» للتعريف بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة وبناء شخصية متوازنة نفسيا واجتماعيا، و«حقوق الطفل في الإسلام» للتعريف بالحقوق التي كفلها الإسلام للطفل وصور العناية به وحمايته.

وتوظف إذاعة الإسكندرية فتراتها المفتوحة، من خلال برامج «صباح الخير يا إسكندرية» و«آخر الأسبوع» و«الصحافة في عيونهم»، لاستضافة متخصصين في مجال الطفولة للحديث عن جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الأطفال صحيا واجتماعيا، والاهتمام بالموهوبين، خاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن خطة إذاعة القناة فقرات ضمن برامج «القناة الآن» و«علشان بكره» و«أنا وأنت والحياة»، تشمل رسائل صوتية على الهواء ونقل الاحتفالات بعيد الطفولة، واستضافة المهتمين بقضايا الطفولة وممثلي مراكز الطفولة والأمومة، ومناقشة سبل إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية.

وتحتفل إذاعة مطروح بالمناسبة من خلال تطويع الفترتين المفتوحتين «عصافير الجنة» و«ساعة العصاري» تحت عنوان «طفولة مطروح»، وتقديم فواصل توعوية حول حقوق الطفل وأغانٍ للأطفال، وتغطية احتفالات المحافظة وإجراء لقاءات مع المتخصصين في مجالات التعليم والثقافة ورعاية الطفل.



وتخصص إذاعة جنوب سيناء حلقة من برنامج «في مدرسة الرسول (ص)» للحديث عن معاملة الرسول الكريم للأطفال والأحاديث النبوية التي تحث على حسن تربيتهم، إلى جانب برنامج «عصافير الجنة» الذي يتضمن لقاءات مع الأطفال والاحتفال معهم بعيد الطفولة، وفترة مفتوحة تستضيف متخصصين في المجالين الاجتماعي والتعليمي لعرض الخدمات المقدمة للطفل السيناوي، خاصة في الوديان، والأساليب الواجب اتباعها في تربية الأطفال.

كما توظف إذاعة القاهرة الكبرى الأغاني الخاصة بالطفولة، وبرنامجي «الفريق»، ومدته 15 دقيقة، و«حلم لبكرة»، للاحتفال بالمناسبة.

وتقدم إذاعة وسط الدلتا فقرات خاصة ضمن الفترة الصباحية المفتوحة «صباح الخير يا دلتا النيل»، للتأكيد على الحقوق الأساسية للأطفال، ومنها الحق في الحياة والصحة والتعليم واللعب والحماية من العنف، إلى جانب الفترة المسائية المفتوحة «من حقي أسأل» التي تتناول اليوم العالمي للطفل وتعزيز حقوقه والوعي بقضاياه حول العالم، بما يشمل الحق في التعبير عن الرأي وعدم التمييز والحماية من العنف، فضلا عن تخصيص حلقتين من برنامجي «نانيس والمحاكمة العجيبة» و«خيال في عالم الأطفال» للمناسبة.