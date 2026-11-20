حثّ الجيش الأمريكي السكان المقيمين بالقرب من أحد مصانع الذخيرة التابعة له على إخلاء منازلهم، تحسبًا لانبعاث سحابة سامة من الرصاص في الهواء خلال ساعات.

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وتحتوي السحابة المتوقعة على مادة أزيد الرصاص، وهي مركب كيميائي شديد الحساسية والانفجار، يُستخدم في صناعة المفجرات، وهي شحنات صغيرة تتولى إشعال المتفجرات الأكبر حجمًا داخل الذخائر.



وفي تحذير عاجل أصدره الجيش، الأربعاء، أعلن عزمه تفجير 68 برميلًا من مادة أزيد الرصاص، بعد أن تدهورت حالتها بمرور الوقت وأصبحت غير آمنة للنقل إلى موقع آخر.



وتوجد هذه الكمية، التي يقترب وزنها من 10 آلاف رطل، حاليًا داخل مصنع ذخيرة الجيش الأمريكي في ولاية أيوا، وتحديدًا في منطقة ميدلتاون، حيث يخطط الجيش لتفجير جميع البراميل في عمليتين تفجيريتين خاضعتين للسيطرة، تبدأان نحو الساعة الواحدة ظهر الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن تؤدي الانفجارات إلى تصاعد سحابة كثيفة من الغبار في الهواء، مع احتمال تساقط جزيئات دقيقة من الرصاص على المناطق المجاورة لمدة ساعة على الأقل، وفقًا لاتجاه الرياح.



وأكد الجيش أن مستويات جزيئات الرصاص في الهواء سترتفع، لكنها ستظل أقل بكثير من المستوى الذي تعتبره وكالة حماية البيئة الأمريكية خطيرًا.



ومع ذلك، طلب الجيش، في إطار الإجراءات الاحترازية، من سكان مناطق محددة بالقرب من متنزه ميدلتاون سيتي بارك ومتنزه باترفلاي بارك في ميدلتاون، مغادرة منازلهم يوم الجمعة، خلال الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.



كما حثّ الأشخاص الذين سيعملون داخل المنطقة المعرضة للخطر يوم الجمعة على البقاء داخل المباني، وإغلاق جميع النوافذ، وإيقاف أنظمة التهوية وتكييف الهواء.

وحذّر الجيش في بيان من ضرورة تجنب جميع الأشخاص، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والفئات الأكثر حساسية، ممارسة الأنشطة الخارجية داخل المناطق المتأثرة.



وأوضح المسؤولون العسكريون، أن مادة أزيد الرصاص المخزنة في الموقع تعرضت لإعادة التبلور، ما جعلها أكثر حساسية للصدمات والاحتكاك والحركة.



وأشاروا إلى أن نقل هذه الكمية إلى موقع أكثر أمانًا كان من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب إضافي في حاويات التخزين، بما قد يتسبب في انفجار عرضي أثناء نقلها على الطرق أو داخل منطقة أكثر اكتظاظًا بالسكان.



ولذلك، قرر الجيش تفجير البراميل داخل مصنع الذخيرة التابع له في ميدلتاون، التي يقل عدد سكانها عن 400 شخص.

وعلى الرغم من أن تدمير الجيش الأمريكي للمتفجرات القديمة ليس أمرًا نادر الحدوث، فإن هذه الواقعة وُصفت بأنها حالة طارئة، نظرًا للطبيعة الخطيرة لمادة أزيد الرصاص.



وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للانفجارات، قال خبير الأرصاد الجوية ريان هول، لصحيفة ديلي ميل، إن توقعات الطقس ليوم الجمعة تتفق مع تقديرات الجيش بشأن مسار سحابة الغبار.