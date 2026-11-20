اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع، وذلك خلال جلسة رسمية امتدت على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في إطار تحديث اللائحة الصادرة عام 1985.

وشارك في الجلسة 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما تقدم 15 عضوًا باعتذارات لظروف مرضية، مع إعلان موافقتهم على ما يستقر عليه أعضاء المجمع بشأن اللائحة. وتضمنت أعمال الجلسة 10 جلسات نقاشية بإجمالي 20 ساعة.

وجاء اعتماد اللائحة الجديدة بعد سلسلة من الإجراءات بدأت بقرار المجمع المقدس في مايو الماضي بتعديل اللائحة الصادرة عام 1985، حيث تسلم الأعضاء نسخًا منها لمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتلقت سكرتارية المجمع مقترحات التعديل من 102 عضو بنهاية يوليو الماضي.

وتولت لجنة السكرتارية خلال أغسطس تجميع المقترحات وتبويب التعديلات المتعلقة بمواد اللائحة، إلى جانب ترتيب المقترحات الخاصة بإضافة مواد جديدة، وإعداد مسودة مشروع اللائحة بعد صياغة التعديلات، ثم عرضها على قداسة البابا تواضروس الثاني في سبتمبر الماضي للمراجعة وإبداء الملاحظات، وعقد عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنودها.

كما استعانت اللجنة بعدد من المتخصصين في الشؤون القانونية والصياغة اللغوية، قبل عرض المشروع على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس منتصف أكتوبر الماضي، حيث استغرقت مناقشته أكثر من 8 ساعات، تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجمع في الجلسة الرسمية.

وشهدت المناقشات عرض وجهات نظر وخبرات متنوعة من أعضاء المجمع، حيث جرت مناقشة كل مادة على حدة، والاستقرار على صياغتها النهائية، ثم إجراء تصويت إلكتروني سري عليها وإعلان نتيجة التصويت، وانتهت المناقشات بإجازة جميع مواد المشروع واعتمادها رسميًا، بمتوسط موافقة بلغ 98.7٪ من إجمالي التصويت على مواد اللائحة.

وشهدت اللائحة الجديدة تطورًا في بنائها التشريعي والتنظيمي، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة، مقابل 72 مادة في اللائحة السابقة، كما تضمنت 14 فصلًا مقارنة بـ12 فصلًا في اللائحة الصادرة عام 1985.

وركزت اللائحة على ثلاثة أبعاد رئيسية، هي الانضباط الكنسي من خلال تنظيم المسئوليات والاختصاصات ووضع ضوابط ممارسة الخدمة وتحديد إجراءات المساءلة الكنسية، والرعاية الإنسانية عبر الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية والمعيشية، وضمان الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، خاصة في حالات المرض والعجز والشيخوخة، إلى جانب التنظيم المؤسسي من خلال تطوير عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية وتنظيم الإيبارشيات وتوثيق القرارات والسجلات ومتابعة تنفيذها.

كما تضمنت اللائحة تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية والكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية، فضلًا عن تحديد صلاحيات الأب البطريرك ومسئوليات الأساقفة وحدودها، ومعالجة الأوضاع الرعوية للإيبارشيات التي يتعطل العمل الرعوي فيها بسبب مرض أسقفها، وتنظيم العلاقات المسكونية.

وأولت اللائحة اهتمامًا بآليات اختيار الأسقف الجديد، وتنظيم امتداد الكنيسة وخدماتها في الخارج، إلى جانب وضع متطلبات تتناسب مع طبيعة الخدمة الكنسية في العصر الرقمي.