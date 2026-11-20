أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، عن شعوره بـ"الحماقة" لإنفاقه ما يقرب من 500 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التحديد النصفي الأمريكية، نافياً انتماءه إلى حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماجا) .

ورأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن تصريحات ماسك، التي أدلى بها خلال قمة "ديل بوك" تمثل تحولاً مفاجئاً في مواقف أغنى رجل في العالم، الذي كان يصف نفسه سابقاً بـ"الصديق المقرب" للرئيس الأمريكي ترامب، وتولى قيادة ما عُرف بـ"إدارة الكفاءة الحكومية" (دوج).

وقال ماسك، خلال القمة: "من الواضح أن الجمهوريين مُنيوا بهزيمة قاسية في هذه الانتخابات.. أشعر بحماقة شديدة لأنني أنفقت كل هذا المال ولم أرَ مقابلاً يذكر، ربما كان الوضع ليكون أسوأ بكثير لولا ذلك الإنفاق، لكن لو كان بإمكاني إعادة الزمن إلى الوراء لأنفقت أموالاً أقل".

وكان ماسك قد أنفق أكثر من 470 مليون دولار على السباقات الانتخابية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مجالس الولايات، في موجة صعود ديمقراطية ستمنح الديمقراطيين الأغلبية اعتباراً من يناير المقبل.

ونأى ماسك بنفسه عن تيار ماجا بقوله: "أنا لست من حركة ماجا.. على الأقل لست متأكداً مما تعنيه، ولكن إذا كانت تعني نوعاً من الانصياع الأعمى لمجموعة من سياسات الحزب الجمهوري، فأنا بالتأكيد لا أتبنى ذلك".

ومن المتوقع أن يكون ماسك هدفاً رئيسياً للتحقيقات الديمقراطية بعد قيادته جهود إدارة ترامب لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية وتسريح آلاف الموظفين، فضلاً عن تبرعه بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن أبرز انتكاسات ماسك الانتخابية وقعت في ولاية تكساس، التي نقل إليها مقري شركتيه "سبيس إكس" و"تسلا" بحثاً عن بيئة تشريعية وقضائية داعمة للأعمال؛ حيث انتخبت الولاية الديمقراطية جينا هينوخوسا كأول حاكمة ديمقراطية للولاية منذ 36 عاماً، والتي تعهدت بالتحقيق في تعاملات ماسك مع سلفها ومراجعة خططه لبناء مجمعات جديدة لإطلاق الصواريخ ومراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي. كما فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ في الولاية، محققاً أول فوز للديمقراطيين بمقعد في المجلس عن تكساس منذ أكثر من ثلاثة عقود.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذه التطورات دفعت قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا إلى إعادة تقديم أنفسهم، ومن بينهم أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير"، الذي عاد للتأكيد على توجهاته التقدمية بعد أن كان قد ابتعد عن الحزب الديمقراطي في وقت سابق.