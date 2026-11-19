شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإيدن أوهارا سفير أيرلندا بالقاهرة والوفد المرافق له، فى الفعالية التي نظمتها السفارة الأيرلندية بالقاهرة بشارع الفن بوسط المدينة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية؛ بمناسبة مرور 100 عام على حصول الأديب الأيرلندي جورج برنارد شو على جائزة نوبل في الأدب والتى تضمنت عرض مجموعة من اللوحات التي تسلط الضوء على جوانب من حياة الكاتب الشهير.

وأكد محافظ القاهرة، أن شارع الفن بوسط المدينة أصبح يمثل منصة مهمة للتبادل الثقافي بين الدول، من خلال استضافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس حضارات وثقافات الشعوب المختلفة، وتسهم في تعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات، وإبراز ما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تأتي فى إطار التنسيق بين وزارة الخارجية، ومحافظة القاهرة لتنشيط الحركة الثقافية والفنية بوسط المدينة، وإعادة إحياء دورها كملتقى للفنون والثقافات المختلفة، بما يعزز مكانة العاصمة كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

من جانبه.. ثمن إيدن أوهارا سفير أيرلندا بالقاهرة، العلاقات الودية بين مصر وإيرلندا، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية المصرية، ومحافظة القاهرة على استضافة هذه الفعالية، مشيرًا إلى أنه سيجرى التنسيق من أجل مشاركة فرق لعرض الفنون الشعبية الأيرلندية بشارع الفن خلال مارس القادم