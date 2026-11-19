طرحت شركة New Era للمنتج ميدو فؤاد فيديو كليب أغنية "أبو الصحاب" بالاشتراك مع شركة TOOMA Tunes وهي دويتو جديد بين المطرب لؤي ويشاركه الغناء الموزع توما وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي

تم طرح الفيديو كليب بخاصية الذكاء الاصطناعي لمجموعة مشاهد بين لؤي وتوما تتحدث عن مشاعر الصداقة الحقيقية وعبر المنتج ميدو فؤاد عن سعادته بردود الفعل حول الأغنية خصوصا أنه تعاون جديد مع لؤي بعد نجاح أغنية "هو اللي ساب" وكشف أن الأغنية من الأساس فكرة الموزع توما ولم يترددوا جميعا في تقديمها

أغنية أبو الصحاب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر توما وجاءت كلماتها كالتالي :

ابو الصحاب

عندتنا الدنيا عندتنا الدنيا شدينا

وسندنا بعضنا فردنا ضهرنا عدينا

سوا لفناها لف زفينا خصامنا زف

قلب علي قلب وكف بكف الدنيا في كف وانت في كف يا

عشره يا عشره يا ميه علي عشره يا قيما وسيما سلام

وتعظيمه

يا ابو الصحاب يا ابو الصحاب راسك في السحاب تقع واقف

يا صاحبي يا ابو الصحاب يا ابو الصحاب رغم الغياب دايما

حاضر في قلبي

اختارنا الطريق الصعب ماستسهلناش ماغلبناش الدنيا ما

غلبتناش ومارحش تعبنا بلاش