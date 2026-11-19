يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارًا صعبًا أمام بيراميدز، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريق الأحمر، الذي يسعى لاستعادة تفوقه على منافسه وإنهاء سلسلة النتائج السلبية في المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

الأهلي يبحث عن كسر عقدة بيراميدز

وتشير الأرقام إلى أن آخر فوز للأهلي على بيراميدز يعود إلى 22 يوليو 2024، عندما تمكن المارد الأحمر من حسم اللقاء بهدف دون مقابل، لتبدأ بعدها فترة من التراجع في نتائج الفريق أمام منافسه، حيث فشل الأهلي في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مواجهات جمعت الطرفين.

وفرض التعادل نفسه على مواجهتي الفريقين في الموسم قبل الماضي، قبل أن ينجح بيراميدز في قلب المعادلة خلال الموسم الماضي، بعدما حصد الانتصار في المباراتين، ليؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة ويزيد من صعوبة المهمة أمام الأهلي.

وتحظى المباراة المرتقبة بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، إذ لا تقتصر أهداف الأهلي على حصد النقاط الثلاث، بل تمتد إلى استعادة الهيبة أمام بيراميدز وإنهاء عقدة النتائج الأخيرة، خاصة في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ويواجه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تحديًا مهمًا في تجهيز اللاعبين فنيًا وذهنيًا، والتعامل مع الضغوط المصاحبة للمباراة، في الوقت الذي يدخل فيه بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة، طامحًا إلى مواصلة تفوقه وتأكيد أفضليته في المواجهات الأخيرة.