أكد قادة دول «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، خلال قمتهم التي عُقدت، اليوم /الخميس/، في العاصمة الألمانية برلين، وحدة موقفهم بشأن مواصلة دعم كييف «طالما استلزم الأمر»، مشددين على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا أو الأمن الأوروبي دون مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية في صياغتها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، إن المباحثات أظهرت تقدمًا كبيرًا في توحيد المواقف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن مسار السلام، خصوصًا التوافق على مبدأ عدم اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا دون مشاركتها، أو بشأن الأمن الأوروبي دون تمثيل الدول الأوروبية.

وأضاف أنه لمس، للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة البريطانية، توافقًا واضحًا وتضامنًا واسعًا بين القادة الأوروبيين، معتبرًا أن وحدة الموقف تمنح أسبابًا للتفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات، لكنه شدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظل الطرف الأكثر تأثيرًا في تحديد فرص التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته.. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الجانب الروسي يبدو مستعدًا للنظر في المقترح الأمريكي بشأن إشراك الدول الأوروبية في عملية التفاوض، لضمان التزام جميع الأطراف بأي اتفاق مستقبلي، مؤكدًا أهمية استئناف الحوار المباشر بين أوروبا وروسيا.

وأوضح أنه و ستيف ويتكوف سيواصلان مشاوراتهما مع مستشاري الأمن القومي للدول المعنية لبحث تفاصيل المقترحات المطروحة والخطوات المقبلة في مسار المفاوضات، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأوروبيين.

من جانبه.. أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن ترامب ملتزم بالعمل من أجل إنهاء الحرب سلميًا، وأنه وجه فريق التفاوض إلى التعاون مع «تحالف الراغبين» واستخدام جميع المسارات الدبلوماسية الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

بدوره.. أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشددًا على أن أوروبا لن تسمح بتكرار ترتيبات تاريخية تُتخذ فيها القرارات بشأن مستقبلها وأمنها دون مشاركتها، في إشارة إلى مؤتمر يالطا الذي أعاد رسم التوازنات السياسية في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.

كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن استمرار الحرب في أوكرانيا يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي، مؤكدًا ضرورة وضع تسلسل واضح للخطوات والاتفاقات المطلوبة للتوصل إلى تسوية مستدامة.

وأضاف ماكرون أن الإعلان المتعلق بالسلام الذي اتفق عليه ترامب ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج خلال اجتماعهم في الصين لا يعني إعادة تشكيل النظام الدولي أو الترتيبات الأمنية في أوروبا دون مشاركة الأوروبيين.

من جانبه.. اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قمة برلين أظهرت فشل محاولات روسيا إحداث انقسام بين الدول الأوروبية، مؤكدًا أن قوة أوروبا ووحدتها لا تمثلان أهمية لأوكرانيا فحسب، بل لأمن القارة الأوروبية بأكملها.

وتأتي هذه المواقف في ختام قمة برلين، التي بحثت تعزيز الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، وتنسيق الجهود الأمريكية الأوروبية بشأن المفاوضات المستقبلية والضمانات الأمنية اللازمة لتحقيق سلام دائم.