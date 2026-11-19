كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام مسكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (الدراجة النارية المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.